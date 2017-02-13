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День открытых дверей

12 февраля 2017 года в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошел день открытых дверей для всех учащихся школ и будущих абитуриентов. Программа была очень насыщенна мероприятиями и информацией по имеющимся специальностям, студенческой жизни и истории Университета. 

 В мраморном зале гостям были презентованы 8 площадок, на которых были представлены все факультеты университета, Морской колледж и Навигацкая школа, где родители и школьники могли получить консультацию от учащихся всех специальностей и преподавателей. Вызвала большой интерес площадка кафедры ИСИТ, демонстрирующая разработки в области виртуальной реальности и научные достижения курсантов-програ ммистов под руководством начальника кафедры Лопатина Михаила Сергеевича.

Во второй части гости могли встретиться с представителями приемной комиссии, руководителями факультетов и выпускающих кафедр для получения детальной информации о любой специальности и задать свои вопросы.

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Категория: Новости / Образование

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