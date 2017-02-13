Директор школы Кубани-2017

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Сегодня в Институте развития образования в 8 раз стартовал конкурс педагогического мастерства руководителей школ. Это один из значимых ежегодных педагогических конкурсов. За семь лет существования его конкурсантами стали 308 директоров кубанских школ.

За звание победителя будут бороться 44 человека – лучшие представители всех муниципальных образований края.

Участники конкурса уже написали эссе на тему: «Размышляя над планом работы школы…», сегодня они выступят с презентацией «Мои саамы значимые достижения в управлении школой».

В течение пяти конкурсных дней участники смогут пообщаться, поделиться своим опытом. Ценными станут мастер-классы победителей прошлых лет.

Имя лучшего директора Кубань узнает 17 февраля 2017 года. В этот день в Институте развития образования состоится подведение итогов и торжественная церемония награждения финалистов.

Желаем всем участникам успехов, удачи, победы!