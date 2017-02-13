В Ингушетии ученикам запретили приносить в школу любые устройства с доступом в интернет

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В новой 1-й школе в города Сунжа (Ингушетия) детям запретили пользоваться любыми устройствами имеющими выход в интернет.

Запрещается приносить в школу и использовать смартфоны, камерфоны, планшеты и иные устройства, имеющие камеру и доступ к интернету.

-Мы еще в прошлом году приняли это положение с учетом мнения родителей. Сейчас ситуация с каждым днем становится все хуже и хуже. В сети много опасностей. Это и суициадальные группировки и группировки шантажистов, мошенников. Вы же знаете как дети легко подаются на такие уловки в силу своего возраста. К тому же массовый психоз последних дней, вызванный массовой рассылкой сведений про суицидальные группировки. Поэтому мы решили сейчас идти до конца. Рассказал директор школы в интервью The Magas Times.

Контроль за пока будет визуальный. Позже установят металл-детектор.

Источник: The Magas Times