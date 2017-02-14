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В Анапе состоялся комплекс военно-патриотических мероприятий «Святое дело – Родине служить!»

На территории детского парка «Островок сказок» 11 февраля 2017 года состоялись соревнования среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов по практической стрельбе. Команды в составе четырёх человек проходили дистанцию, где им необходимо было выполнить стрельбу по мишеням, разборку и сборку макета автомата ММГ АК-74, снаряжение магазина.

В этот же день, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, состоялись экскурсии в комнату Боевой славы Института береговой охраны ФСБ России.

    Студенты и школьники Анапы познакомились с экспозицией музея, в которой освещена история формирования Института береговой охраны ФСБ России. Своими глазами они смогли увидеть уникальные макеты различных кораблей, произведения живописи и скульптур, созданных выпускниками Института береговой охраны, экспонаты фондов, собранных вещественных и документальных материалов по истории охраны и защиты рубежей границы во времена Великой Отечественной войны.

Источник: Минобразования Краснодарского края

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Категория: Новости / Образование

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