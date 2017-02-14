3D-моделлеры соберутся в Краснодаре

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В Краснодаре 16 февраля пройдут краевые соревнования школьников по 3М (3D) моделированию.

Участники в возрасте от 7 до 17 лет сразятся за звание лучших в пяти номинациях:

- Объемное рисование, тема – беспилотный летательный аппарат;

- 3М (3D) моделирование, тема - средство передвижения в стиле киберпанк;

- Выставка «Скульптинг» тема – космическая архитектура;

- Выставка «Точное моделирование» тема – роботы;

- Выставка «Модель, созданная 3D ручкой» тема – корабль;

Также в рамках мероприятия пройдут учебно-тренировочные сборы по 3D моделированию с целью знакомства с регламентами регионального отборочного этапа Всероссийской олимпиады по 3D технологиям.

Мероприятие проводит министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, совместно с Центром детского и юношеского технического творчества.