3D-моделлеры соберутся в Краснодаре
В Краснодаре 16 февраля пройдут краевые соревнования школьников по 3М (3D) моделированию.
Участники в возрасте от 7 до 17 лет сразятся за звание лучших в пяти номинациях:
- Объемное рисование, тема – беспилотный летательный аппарат;
- 3М (3D) моделирование, тема - средство передвижения в стиле киберпанк;
- Выставка «Скульптинг» тема – космическая архитектура;
- Выставка «Точное моделирование» тема – роботы;
- Выставка «Модель, созданная 3D ручкой» тема – корабль;
Также в рамках мероприятия пройдут учебно-тренировочные сборы по 3D моделированию с целью знакомства с регламентами регионального отборочного этапа Всероссийской олимпиады по 3D технологиям.
Мероприятие проводит министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, совместно с Центром детского и юношеского технического творчества.
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