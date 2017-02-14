Победитель представит МГУ на студенческом Форуме, организуемом Международной морской организацией (IMO) в Лондоне 

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14 февраля Центр Международного Образования Государственного морского Университета им.адмирала Ф.Ф.Ушакова провёл конкурс сре-ди студентов и курсантов разных специальностей, победитель которого будет представлять наш Университет на студенческом Форуме, организуемом Международной морской организацией (IMO) в Лондоне

(Великобритания) в июле 2017г.

Этот Форум приурочен к Всемирному дню моряка, который проводится под эгидой Международной ассоциации морских университетов (IAMU), членом которой является и наш Университет.

Среди основных требований к участникам конкурса были свободное владение английским языком и подготовка презентации на английском языке.

На участие в конкурсе подали заявки 15 человек, представители факультетов судовождения, юриспруденции, экономики и управления на морском транспорте. Об интересе к этому событию говорит и факт присутствия большого количества зрителей.



Выступление конкурсантов оценивалось по критериям:

– владение английским языком и точность ответов;

– контакт с аудиторией;

– качество презентации, соответствие заявленной теме;

– соблюдение регламента выступления.



Максимальное количество баллов набрали:

1. Пелипенко Демьян (3 курс. Юриспруденция)

2. Амбарцумян Гайк (5 курс. Таможенное дело)

3. Ситников Артем (2 курс. Юриспруденция)