Победитель представит МГУ на студенческом Форуме, организуемом Международной морской организацией (IMO) в Лондоне
14 февраля Центр Международного Образования Государственного морского Университета им.адмирала Ф.Ф.Ушакова провёл конкурс сре-ди студентов и курсантов разных специальностей, победитель которого будет представлять наш Университет на студенческом Форуме, организуемом Международной морской организацией (IMO) в Лондоне
(Великобритания) в июле 2017г.
Этот Форум приурочен к Всемирному дню моряка, который проводится под эгидой Международной ассоциации морских университетов (IAMU), членом которой является и наш Университет.
Среди основных требований к участникам конкурса были свободное владение английским языком и подготовка презентации на английском языке.
На участие в конкурсе подали заявки 15 человек, представители факультетов судовождения, юриспруденции, экономики и управления на морском транспорте. Об интересе к этому событию говорит и факт присутствия большого количества зрителей.
Выступление конкурсантов оценивалось по критериям:
– владение английским языком и точность ответов;
– контакт с аудиторией;
– качество презентации, соответствие заявленной теме;
– соблюдение регламента выступления.
Максимальное количество баллов набрали:
1. Пелипенко Демьян (3 курс. Юриспруденция)
2. Амбарцумян Гайк (5 курс. Таможенное дело)
3. Ситников Артем (2 курс. Юриспруденция)
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