В Краснодаре следователи-криминалисты и ветераны следствия встретились со студентами

/Образование/

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю на базе кабинета криминалистики 14 февраля 2017 года проведена встреча сотрудников следственного управления и ветеранов следствия со студентами юридических факультетов кубанских ВУЗов.

Перед студентами, большинство из которых являются общественными помощниками следователей территориальных следственных подразделений следственного управления по Краснодарскому краю, выступили председатель Краснодарской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Хан Валерий Владимирович, руководитель отдела криминалистики полковник юстиции Мартыненко Роман Георгиевич, председатель Совета наставников следственного управления - старший следователь-крим иналист отдела криминалистики полковник юстиции Акользин Михаил Александрович.

В ходе встречи до слушателей доведена информация о требованиях законодательства Российской Федерации к государственным служащим, проходящим службу в органах Следственного комитета Российской Федерации.

В целях воспитания уважения к профессии студенты ознакомлены с деятельностью следственного управления и Следственного комитета России в целом, спецификой прохождения государственной службы и особенностях работы следователя, а также о сложившихся традициях и успехах следственных органов в борьбе с преступностью.

Выступающие ответили на поставленные слушателями вопросы, поделились собственным мнением о профессии следователя. По итогам проведённой встречи было определено и впредь проводить подобного рода мероприятия.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю