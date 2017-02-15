Сотрудники ГИБДД Новороссийска обучают детей безопасности на дороге

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Воспитание законопослушных участников дорожного движения одна из приоритетных задач сотрудников Госавтоинспекции и для этого сотрудники находят все новые и новые методы.

Так, в этот раз сотрудники пропаганды отправились в клубы по месту жительства. Одним из достоинств таких учреждений, является то, что дети разные по возрасту, обучаются или воспитываются в разных образовательных и дошкольных учреждениях, а свободное время проводят вместе, следовательно, могут сравнить дорожную обстановку в местах своих школ и детских садов, а также в местах компактного проживания.

Сотрудники ГИБДД провели с детьми беседу, в ходе которой обсудили безопасный маршрут в школу, правила для пассажиров, а также напомнили, что соблюдение правил дорожного движения основа безопасности.

Детвора, в свою очередь, с удовольствием посмотрела поучительные мультфильмы и показали свои знания правил дорожного рассказывая стихи, исполняя тематические песни.

Родителям, которые пришли за ними по окончании мероприятия, они наперебой рассказывали, что познакомились с самыми главными полицейскими на дороге и узнали много нового.

Источник: ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск