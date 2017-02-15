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15 февраля прошел студенческий тренинг, при организации Волонтерского центра ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, наиболее активные участники которого станут волонтерами на Чемпионате мира по футболу 2018, Кубке конфедерации и других международных и федеральных мероприятий, проводимых в Сочи и других городах России.

Данное мероприятие также связано с развитием нового проекта в сфере волонтерства, целью которого является внедрение новой категории «Транспортные волонтеры», об образовании которой впервые было сказано Метелевым Артемом, председателем Всероссийской ассоциации волонтеров России, на заседании Студенческого совета при Министерстве транспорта РФ в 2016 году.

Активное участие во встрече приняли курсанты 1 курса судоводительског о и судомеханическог о факультетов Университета. Ребята узнали, кто такие волонтеры, цели и задачи работы, а также специфику деятельности Волонтерского центра ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушако ва. Многие из присутствующих отметили, что волонтерский труд хоть и не поощряется деньгами, но очень важен, потому что доброта, помощь другим, участие в самых масштабных мероприятиях страны и мира и впечатления важнее.

По окончании тренинга все желающие смогли стать волонтерами и записаться на первые собрания для последующей подготовки.