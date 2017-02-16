Автобус поселковой школе

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Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и генеральный директор АО «Черномортранснефть» Александр Зленко торжественно вручили ключи от автобуса на 28 мест школе расположенной в посёлке Гайдук. Сообщает управление образования города-героя.

Школьный автобус имеет 28 посадочных мест, укомплектован цифровым тахографом и абонентским терминалом, оборудованием ГЛОНАСС, а также устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом. Для удобства юных пассажиров автобус оборудован дополнительной ступенькой у передней двери и багажными полками в салоне для ранцев.

С благодарственным словом выступили учащиеся школы, состоящие в отряде юных инспекторов дорожного движения.

Поздравляем педагогический коллектив, учащихся и их родителей с получением столь нужного и необходимого подарка!