Президентская библиотека открывает революционные документы

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В год 100-летия революции 1917 года в России Президентская библиотека представит масштабную коллекцию «1917 год». В нее войдут электронные копии архивных дел, редких книг, исследовательских работ, писем, фотографий, кинодокументов, дневников и многих других ценных документов. Все собранные материалы будут объединены в тематические разделы, которые будут представлены на портале Президентской библиотеки в течение года.

20 февраля 2017 года будет опубликован первый раздел новой коллекции «Рабочее движение, забастовки начала 1917 года». Материалы раскроют отдельные аспекты рабочего движения в России накануне Февральской революции, в частности забастовки, проходившие в Петрограде в начале 1917 года. Следующий блок «Февральская революция» будет представлен в открытом доступе 27 февраля 2017 года. 6 марта 2017 года появится подборка электронных копий редких архивных материалов «Отречение Николая II».

В открытом доступе на портале Президентской библиотеки представлены электронные копии резолюций Центрального комитета РСДРП (объед.), Петроградского патронного завода, завода Рычкина, Невского судостроительного завода, Обуховского завода, фабрики Варгунина, содержащих экономические и политические требования рабочих.

В выступлениях против ухудшения уровня рабочего класса принимали участие и женщины. «23 февраля на многих фабриках (на Охтенской и др.) были, в ознаменование женского дня, устроены собрания работниц, где были вынесены боевые резолюции, с требованиями, которые были и шире и глубже обычно выдвигаемых в этот день. После собраний работницы шумною демонстрацией, с криками „хлеба“, „долой войну“, „верните нам наших мужей!“, двинулись „снимать“ работавших на предприятиях», – пишет Владимир Перазич в своей книге «Текстили Ленинграда в 1917 г.».

Среди материалов «революционной» коллекции Президентской библиотеки особый интерес представляет телеграмма министра внутренних дел на имя дворцового коменданта о начале революции в Петрограде. У посетителей портала Президентской библиотеки появится возможность прочесть Манифест об отречении от престола Николая II, а также об отречении великого князя Михаила Александровича в электронной копии номера издания «Вестник Всероссийской сельскохозяйственной палаты».

Фонд Президентской библиотеки также представит материалы о В. Ленине, Л. Троцком и др. Посетители центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки смогут ознакомиться с трудами Л. Каменева и Г. Зиновьева, которые накануне Октябрьского восстания выступили против вооруженного захвата власти.

Эти и другие уникальные материалы пополнили фонд Президентской библиотеки благодаря сотрудничеству с Государственной публичной исторической библиотекой, Российским государственным историческим архивом, Русским географическим обществом, Государственным архивом Российской Федерации, Детским музеем открытки и многими другими.

Наряду с созданием цифровой коллекции в рамках 100-летнего юбилея революции 1917 года в России в Президентской библиотеке 15 марта планируется открытие выставки, раскрывающей ключевые революционные события февраля – октября 1917 года, происходившие в Петрограде.