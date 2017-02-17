В КубГТУ выбрали ректора

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16 февраля в Кубанском государственном технологическом университете состоялась конференция трудового коллектива и обучающихся вуза по выборам ректора. Путем тайного голосования большинством голосов на эту должность была выбрана Татьяна Бархатова.

Делегаты от институтов, факультетов и подразделений КубГТУ, а также студенты голосовали за одну из двух кандидатур: Татьяну Бархатову — проректора по международной деятельности и молодежной политике и Ирину Красину — начальника Центра довузовской подготовки.

Результаты озвучила председатель счетной комиссии проректор по качеству образования Людмила Малука. За Т.Бархатову проголосовало 59% делегатов конференции, за И.Красину — 38,8%. 2,2% бюллетеней признано недействительными.

Источник: КубГТУ