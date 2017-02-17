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В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова состоялось собрание Совета студенческого самоуправления

Также важным вопросом на повестке дня стал проект по патриотической поисковой деятельности, в котором организаторы из Студенческого совета и объединения «Шхуна ровесников» через архивы и военкоматы по всей России смогли узнать биографические факты по 400 погибшим бойцам, захороненным в братской могиле на территории Университета, и связаться с их родственниками. На обсуждение был вынесен вопрос о подготовке всех необходимых материалов для создания Парка памяти на территории Университета.

Ребята отметили, что приоритет в деятельности Совета отдается патриотическому и научному направлениям, а также внутренней организации, связанной с непосредственным взаимодействием с командирским составом и руководством по решению текущих вопросов и участии в жизни Университета.