Елена Плохотнюк стала лучшим директором школы на Кубани

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В Краснодаре выбрали лучшего директора школы на Кубани. Победителем стала Елена Плохотнюк — руководитель школы № 12 Ленинградского района. Она учит детей уже 24 года, а школой руководит семь лет.

За почетное звание изначально боролись 44 директора из разных районов края. Каждый день конкурсанты выполняли различные задания, посещали выставки и участвовали в мастер-классах.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, призерами конкурса стали директор школы № 5 Геленджика Вера Чернышева и директор сочинской школы № 89 Наталиа Лашаури. Лауреаты — директор школы № 2 Ейского района Екатерина Ратникова, директор школы № 6 в Староминском районе Ильдар Беляев и Ольга Борзенко — руководитель успенской школы № 2.

Источник: http://kubantv.ru