Александр II Освободитель – в раритетных материалах Президентской библиотеки

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29 апреля 2017 года исполняется 199 лет со дня рождения Александра II, императора, вошедшего в российскую историю под именем Освободителя за отмену крепостного права. О государственной и военной деятельности царя, а также его личной жизни, рассказывают исторические материалы, представленные в одной из глав масштабной электронной коллекции «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», с которой можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. Коллекция включает биографические очерки, исследовательские работы, воспоминания и выступления современников, посвященных государю, а также многочисленные раритетные фотографии царя и членов его семьи.

В цифровую подборку вошло и раритетное издание 1904 года «Иллюстрированная история царствования императора Александра II», в котором отмечается: «Любопытно, что задолго до наступления «эпохи великих реформ», когда даже еще не было известно, будет ли Николай Павлович Императором, русское общество связало свои чаяния и упования с именем родившегося 17 апреля 1818 года великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II».

Николай I уделял большое внимание воспитанию и образованию сына: «Воспитателем Наследника назначен был некогда храбро сражавшийся офицер, Карл Мердер, лично известный Государю, как человек в высшей степени честный и добрый, но вместе очень строгий. А наставником царевича был Василий Андреевич Жуковский, тот самый наш поэт, который некогда приветствовал его рождение своими звучными стихами, оказавшимися впоследствии истинно-пророческими», узнаём из электронной копии биографического очерка «Александр II, царь-освободитель», изданного в 1892 году.

Жуковский и Мердер оказали на будущего императора большое влияние. Позднее на всех этапах активной реформаторской деятельности Александра II сказывалось полученное образование и влияние ближнего круга: «С 1855 по 1881 год царствовал Государь наш Император Александр II, – пишет профессор А. И. Александров в исследовании «Царь-освободитель, преобразователь и просветитель России, император Александр II» 1897 года. – Вступая на всероссийский престол, Он давал священный обет иметь всегда единою целью благоденствие отечества и нёс труды на пользу своего народа… Александр Николаевич, тогда ещё Великий князь, слышал от высокогуманных своих воспитателей только один голос правды, видел одну только бескорыстную любовь… и, конечно, душа Его не могла не полюбить добра и в то же время не могла не приобрести уважения к человечеству, столь необходимого во всякой жизни, а тем более в жизни близ трона и на троне».

Поражение России в Крымской войне показало полную несостоятельность политической и экономической системы, сложившейся при Николае I. Государству были нужны кардинальные перемены, и освобождение крестьян стало первым шагом на пути системной трансформации Российской империи. В электронной коллекции«Крестьянская реформа 1861 года», представленной на портале Президентской библиотеки, отображены все этапы слома крепостничества и создания новой социально-экономической модели государства.

Во времена правления Александра II была проведена масштабная судебная реформа, перемены коснулись области местного управления, образования, финансов. Закон о печати и цензурная реформа 1865 года также стали значительным шагом вперед в развитии российского общества и истории печатного законодательства: при Александре II в печати была разрешена полемика по вопросу отмены крепостного права, были отменены дисциплинарные стеснения в университет – эти меры ослабили цензуру.

Событие, произошедшее 1 марта 1881 года, всё изменило: «Покушение совершено было – к великому несчастию оно было успешно – в тот день, когда монарх вез с собою выработанную программу конституции, которою он имел в виду счастливить свой народ и завершить свои реформы», пишет издание 1898 года «Правда о кончине Александра II: из записок очевидца». В электронной копии книги 1881 года «Царь и народ» собраны многочисленные показания очевидцев, ставших свидетелями ужасного происшествия на набережной Екатерининского канала: после первого взрыва «вся команда 8-го флотского экипажа, с мичманом Ержиковичем во главе, стремглав бросилась к месту происшествия и застала Государя, который обратившись лицом к Невскому проспекту, говорил с пойманным преступником, бросившим первый снаряд. По словам мичмана Ержиковича и матросов, Его Величество сказал только преступнику: «что тебе нужно, безбожник», и затем изволил повернуться лицом к стоявшему позади Его полковнику Дворжицкому. В этот момент упал между нами и второй снаряд, и страшная катастрофа совершилась».

Смертельно раненный царь-реформатор Александр II, государь, удостоенный особого эпитета – Освободитель, скончался через несколько часов в Зимнем дворце и был похоронен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки