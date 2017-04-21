Рособрнадзор назвал топ-5 популярных предметов для ЕГЭ по выбору в 2017 году

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В Рособрнадзоре назвали пятерку самых популярных предметов для сдачи единого государственного экзамена по выбору в 2017 году.

В этом году на первом месте по количеству сдающих ЕГЭ по выбору расположилось обществознание, далее — физика, на третьем месте — история, следом идёт биология, а замыкает пятёрку лидеров химия. Число желающих сдать эти предметы в 2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. При этом самое значительное увеличение наблюдается по гуманитарным предметам: на 25 тыс. больше абитуриентов подали заявки на единый государственный экзамен по истории, на 20 тыс. человек — по обществознанию. Чуть меньше прирост у биологии и физики — по 16 тыс. человек, у химии — 12 тыс. Общее количество сдающих ЕГЭ в 2016 и 2017 годах (плановые цифры) одинаково — 703 тыс. человек. Такие данные предоставили в Рособрнадзоре.

Список самых популярных ЕГЭ по выбору не меняется на протяжении четырёх лет. В перечень традиционно входят обществознание, физика, история, биология и химия. Однако в 2017 году количество желающих сдать эти предметы значительно возросло по сравнению с предыдущим годом.

Самый большой прирост наблюдается по гуманитарным наукам: в 2017 году число желающих сдать ЕГЭ по истории увеличилось на 25 тыс. и составило 149 тыс. человек (в 2016 году — 124 тыс. человек); на 20 тыс. выросло количество желающих сдавать обществознание. В этом году ЕГЭ по данному предмету выбрали 379 тыс. выпускников (в 2016 году — 359 тыс. человек). Общее количество сдающих ЕГЭ в 2016 и 2017 годах (плановые цифры) одинаково — 703 тыс. человек. Такую информацию предоставили в Рособрнадзоре.

История вкупе с обществознанием сдаётся для поступления на обучение по таким специальностям, как «юриспруденция», «политология», «реклама и связи с общественностью», «лингвистика» и «философия». Обществознание, которое на протяжении четырёх лет подряд остаётся самым популярным экзаменом, вместе с обязательными ЕГЭ по русскому и математике учитывается в конкурсе на факультеты менеджмента, государственного и муниципального управления, а также социологии.

Таким образом, можно сделать вывод, что среди российских выпускников в этом году большей популярностью пользуются гуманитарные специальности.

Немного отстают естественные науки, хотя и здесь наблюдается рост интереса. Экзамен по биологии в этом году будут сдавать 143 тыс. человек — на 16 тыс. больше показателя прошлого года (127 тыс. человек). Этот предмет обязателен для поступления на обучение по таким специальностям, как «почвоведение», «ветеринария», «биология» и «психология». Вместе с химией биологию сдают будущие врачи и фармацевты.

К слову, количество подавших заявку на ЕГЭ по химии в нынешнем году составляет 91 тыс. человек. Это на 12 тыс. больше, чем годом ранее (79 тыс. человек). Для поступления на технические специальности — «строительство», «нефтегазовое дело», «робототехника», «авиастроение» и другие — необходимо сдать физику. Количество сдающих этот предмет в 2017 году выросло на 16 тыс. и составило 186 тыс. выпускников (в 2016 году — 170 тыс. человек).

До 1 февраля все выпускники должны были определиться с тем, какие предметы они будут сдавать. Изменить выбор можно не позднее чем за месяц до ЕГЭ и только при наличии серьёзных оснований.

Источник: RT