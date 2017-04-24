Школьник из Новороссийска стал победителем XV Российского национального юниорского водного конкурса

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С 15 по 19 апреля 2017 года в г. Москве прошел финал XV Российский национальный юниорский водный конкурс, который входит в состав международного Стокгольмского юниорского водного конкурса (Stockholm Junior Water Prize). Его целью является организация и проведение независимого общественного творческого конкурса среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов и поощрение научно-технической и проектной деятельности школьников.

В этом году на конкурс было приглашено 64 участника из 63 регионов Российской Федерации.

Краснодарский край представлял.

Лауреатом конкурса и победителем номинации «Моря и океаны» Председателя Национального комитета и приз получил ученик 10 класса МАОУ СОШ № 22 города Новороссийска Керчь Артем Николаевич Керчь Артем

Поздравляем участника конкурса с победой!