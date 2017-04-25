Анапчанка стала лауреатом конкурса «Учитель года Кубани-2017»

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В Краснодаре подвели итоги конкурса «Учитель года Кубани-2017», в котором приняли участие 129 педагогов из всех 44 районов нашего края, в том числе анапчане.

Город-курорт представляли победители муниципального этапа: в основной номинации – учитель русского языка и литературы гимназии «Эврика» Анастасия Колесникова, по кубановедению – учитель начальных классов «Эврики» Оксана Штефан, по основам православной культуры – учитель начальных классов СОШ № 6 Елена Николаева. Педагоги презентовали свои навыки и способности работы в команде, проводили открытый урок и участвовали в импровизированном педсовете.

В итоге лауреатом конкурса «Учитель года Кубани-2017» стала Анастасия Колесникова. Участников поздравили исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольга Медведева, председатель Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза народного образования и науки Сергей Даниленко, заместитель председателя комитета по вопросам образования, науки и делам семьи ЗСК Ольга Ращектаева и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии, протоиерей Александр Игнатов.