Посол Республики Сербия прочитал лекцию для студентов и преподавателей исторического факультета Адыгейского госуниверситета

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Одним из знаменательных событий первого дня визита делегации Сербии в АГУ стала лекция, проведенная для студентов и преподавателей исторического факультета Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Сербия доктором Славенко Терзичем.

Дипломат высокого ранга, являющийся по совместительству профессиональным историком и научным деятелем, членом-корреспондентом Сербской Академии наук, выбрал темой своего выступления опыт сосуществования мировых религий на Балканах, взаимоотношения Сербии и России, перспективы сотрудничества и развития научно-культурных связей сербских и российских вузов. Лекция вызвала большой интерес преподавателей и студентов исторического факультета, последовали многочисленные вопросы, касающиеся политических, экономических, научных и религиозных аспектов современной жизни Сербии, на которые блистательно ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Славенко Терзич.