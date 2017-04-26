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832 года назад князь Игорь выступил из Новгорода-Северского в свой поход на половцев. Трагический поход, описанный в летописях и ставший сюжетом бессмертного «Слова о полку Игореве», непревзойдённой поэмы, с которой и начинается великая русская литература.

«Слово о полку Игореве» как никакой другой памятник русской литературы всегда притягивал, волновал и тревожил читателей. Ведь как и всякое великое творение «Слово» исполнено загадок и тайн. Учёные-историки, поэты, писатели, благонамеренные читатели обращались и обращаются к поэме, находя в ней близкое и понятное человеческой душе во все времена. Ведь «Слово» – это не только исторический памятник, но мощное творение духа, исполненное христианского понимания мира. Именно через христианские образы прочитывает «Слово о полку Игореве» писатель Пётр Ткаченко в своих книгах, первая из которых вышла тридцать лет назад.:

«Слава Игоревой рати. Читая «Слово о полку Игореве». Библиотечка журнала «Пограничник», № 2 (128). М., 1987 г.

«В ПОИСКАХ ГРАДА ТМУТАРАКАНИ». Невостребованные размышления о русской литературе и жизни. М., издательство Московского государственного университета. 2000 г.

«До разгрома и после него». М., издательство:У Никитских ворот. 2016 г.

Пётр Ткаченко Портрет работы художника Олега Помочилина. Москва, 2010 г