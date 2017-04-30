Рембрандты каменного века. Древнейшие произведения искусства

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Похоже, именно способность создавать произведения искусства остается едва ли не единственным свойством, отличающим человека от других живых существ. Когда-то человека называли «животным, изготовляющим орудия труда». Но оказывается, что орудия умеют использовать обезьяны, причем не только человекообразные. А вот нарисовать картину или вырезать фигурку из кости может только человек. Поговорим же о самых древних проявлениях тяги человека к художественному творчеству.

Галька из Макапансгата

Даже самых высокоорганизованных животных, по идее, заботят только вопросы, касающиеся выживания и размножения. Мы же сейчас говорим о действиях, которые напрямую не помогают в выживании – таких, как занятия искусством. Вот древнейшая археологическая находка, свидетельствующая о «неутилитарных действиях» наших предков.

Автор фото: Австралопитек африканский. Реконструкция выполнена Романом Евсеевым (1)

В пещере Макапансгат на территории современной ЮАР был обнаружен удивительный камешек – красная, круглая галька с естественными отверстиями, похожими на лицо. Галька найдена среди останков африканских австралопитеков, которые обитали в Южной Африке от 3.5 до 2.5 миллионов лет назад.http://antropogenez.ru/article/1018/

Ученые, исследовавшие этот забавный камень, установили, что порода, из которой он состоит, не характерна для данной местности.

Вероятно, камень принесен древними гоминидами в пещеру с расстояния не менее чем 30 километров.

Камешек весом около 250 грамм, конечно, нельзя назвать произведением искусства древних. Единственная его особенность – случайная схожесть с лицом. Видимо, из-за этого какой-то гоминид притащил его в пещеру, хотя у австралопитеков не было сумок и, тем более, одежды с карманами, в которых можно было бы носить всякие безделушки. Находка говорит о возможном наличии у австралопитеков некоего художественного видения, появлении воображения и абстрактного мышления, что связано с развитием мозга и зрения. (3)

При раскопках некоторых стоянок древних людей археологи находили каменные артефакты, напоминающие человеческие (или обезьяньи) головы или лица. Самыми известными можно считать камни из Олдувая (Танзания, около 1.8 мил. лет назад) и Пампау (Германия, около 400 тыс. лет назад). Конечно, подобные находки можно было бы посчитать простыми камешками, волей случая принявшими такую форму, но обилие однотипных артефактов именно вблизи стоянок позволяет судить об их неслучайности.

Быть может, наши предки видели в них то же, что и мы, поэтому их собирали, а возможно, и изготовляли.

фото: Кость с насечками

Около 400 тыс. лет назад появляются рукотворные свидетельства символического мышления - кости с насечками в виде параллельных линий, или даже схематичного орнамента, иногда напоминающего фигурки людей.

500 тысяч лет раковине, на которой питекантроп из Триниля (Ява) нацарапал некий зигзагообразный узор. Этот неумелый зигзаг можно назвать древнейшей в мире гравировкой.

Древнейшие (спорные) статуэтки

К чуть более поздней эпохе относятся первые рукотворные произведения искусства, представляющие из себя антропоморфные каменные фигурки, хотя их происхождение остается предметом споров. Две древнейшие находки такого рода получили название «Венер». Первая фигурка, Венера из Берехат Рама в Израиле (размеры: 3,5 на 2,5 на 2,1 см), ее возраст 150 - 280 тыс. лет. Вторая - Венера из Тан-Тана (5,8 на 2,6 на 1,2 см) еще не подверглась тщательному анализу, и ее точный возраст неизвестен. Хотя на обеих фигурках отчетливо видны какие-то насечки, придающие им характерную форму, их рукотворное происхождение ставится под сомнение многими археологами. Не исключено, что это всего лишь игра природы.

Первые бесспорные проявления искусства.

Начиная примерно с 85 тысяч лет назад, символическое поведение, вероятно, становится значимой частью жизни древних людей (4). Откуда мы знаем об этом? По обилию археологических свидетельств. Повсеместно обнаруживаются украшения в виде бус из ракушек, костей и зубов. Множество таких находок сделано в Южной, Северной и Восточной Африке, родине современных людей, в частности, в Тафоральте в Марокко и Бломбос Кэйв в ЮАР. Появляются и первые захоронения с предполагаемыми признаками ритуалов - отдельные могилы с находящимися в них некими знаковыми вещами, например, рога и челюсти животных в руках умерших из захоронений Кафзех 11 и Схул 5 (Израиль, 90 тыс.л.н.).

Охра с орнаментом.

Впрочем, как обычно, сложно доказать, что умершие были захоронены именно так – есть вероятность, что эти объекты попали туда случайно. Не исключена и ошибка при раскопках и дальнейшей интерпретации.

Древнейшие археологические находки охры (природного красителя, встречающегося в виде камней разной плотности) на стоянках человека имеют возраст более 200 тыс. лет

Нужно пояснить: хотя известно, что в историческое время охра повсеместно использовалась для изготовления краски, мы не знаем, так ли ее применяли неандертальцы и древнейшие сапиенсы. Охра также могла использоваться для дубления шкур, или наноситься на кожу для защиты от насекомых. Однако в распоряжении археологов есть находки кусков охры с нанесенным на них примитивным орнаментом. Найдены и деревянные палочки со следами порошковой охры. Вероятно, с помощью палочек все же что-то окрашивали, ибо сложно предположить другое их применение.

Но перенесемся из Африки в Евразию. Жившие в Европе и Азии неандертальцы также широко использовали охру, а кроме того на неандертальских стоянках найдены кости с параллельными царапинами, сделанными явно в каких-то символических целях (4). Неандертальцы начали изготовлять бусы из просверленных зубов, раковин и птичьих когтей, хотя находки такого рода редки. Самое раннее свидетельство тому – ожерелье из когтей хищной птицы, найденное в Крапине (Хорватия). Это украшение висело на шее у неандертальца более 100 тыс. лет назад.

"Маска" из Ля Роше-Котар. В левой "глазнице" видны те самые фиксирующие камни.

Отдельный интерес представляет «маска» из Ля Роше-Котар (Франция). Фактически, это кусок камня с естественным отверстием и засаженным в него обломком кости животного. В принципе, эта конструкция напоминает человеческое лицо. Важно отметить, что сейчас мы судим с точки зрения современного человека, но совершенно неясно, что видели в этом объекте неандертальцы. Возможно, находка вовсе не имеет отношения к художественной деятельности. Однако то, что данный артефакт появился случайно, верится с трудом, так как вставленная в отверстие кость зафиксирована там маленькими камешками.

Возможно даже, что у неандертальцев существовало некое подобие религиозного культа, хотя свидетельства этому зыбкие и ненадёжные. Так, на стоянках в горах Швейцарии и Югославии обнаружены памятники, с которыми связывают так называемый «культ медвежьих черепов».

Речь идет о тайниках с черепами пещерных медведей.

Опять-таки, искусственное происхождение этих тайников многие специалисты ставят под сомнение.

Строго говоря, древнейшее захоронение относится еще к предкам неандертальцев – гейдельбергским людям. Речь о скоплении человеческих костей в пещере Сима де лос Уэсос в Атапуэрке (Испания), образовавшемся около 430 тыс. лет назад (5). Пещера представляла собой глубокий колодец, куда, вероятно, сбрасывали трупы. Это захоронение называют «гигиеническим», «санитарным» - предположительно, таким образом люди просто избавлялись от тел, поскольку туда же сбрасывались и трупы животных. Однако, что характерно, в шахте обнаружены лишь кости хищных животных и ни одной - травоядного. Это намекает на то, что жившие в Атапуэрке ассоциировали себя именно с хищниками.

Неандертальцы же, начиная с 68-78 тыс.л.н., практиковали захоронения своих умерших, хотя в их могилах не обнаружено какой-либо утвари.

Неандертальские могилы – исключительно одиночные.

Иногда над погребением ставили некие «надгробия» в виде каменных плит необычной формы. Конечно, мы не можем утверждать, что это были именно памятники в нашем понимании. С таким же успехом это могли быть и просто отметки о нахождении могилы, чтобы не раскопать ее случайно в будущем. Кстати, судя по всему, хоронили неандертальцы на неком подобии кладбищ – в специально отведенном для этого месте, на удалении от стоянки.

Зарождение древнейшей живописи.

Самыми известными памятниками художественной деятельности древних людей, несомненно, являются наскальные изображения. Древнейший рисунок находится на стоянке Аполло 11 в Намибии. Эта небольшая известняковая плитка с изображением на ней какого-то животного, вероятно хищника, изначально датировалось примерно 26-28 тыс.л.н., но последующий, более тщательный анализ показал, что ее возраст составляет 59 тыс. лет.

Конечно, глядя на этот рисунок, сложно понять, какой именно зверь на нем изображен, но нельзя не отметить, что художник явно старался соблюсти пропорции и отразить анатомические детали животного. Теоретически, нельзя исключать существования живописи и в более ранние периоды, ведь охра, основной краситель древних, обнаруживается на стоянках за многие десятки тысяч лет до известных нам изображений.

Фактически все наскальные рисунки созданы руками сапиенсов, и самые древние, конечно же, находятся в Африке.

В Европе и Азии изображения появляются примерно 40 тыс.л.н., фактически одновременно с приходом сюда людей современного вида. Как уже говорилось, неандертальцы не отличались особой тягой к искусству. Правда, несколько лет назад появилось сообщение о рисунке неандертальцев, найденном в пещере около Малаги (Испания). Изображение датируется 43 тыс. л. По крайней мере, так сообщал журнал New Scientist (6), но тут важно отметить, что это не научная статья, поэтому и данные о возрасте являются лишь предварительными.

Утверждается, что в пещере изображены тюлени. Однако это совсем не очевидно. Станислав Дробышевский в своей статье-комментарии усомнился в причастности неандертальцев к рисунку. Он напомнил, что первые сапиенсы появились в Европе около 42 тыс.л.н. и вполне могли проникнуть в Испанию. Кроме того, неандертальцы не отличались тягой к морской охоте. Сапиенсы же, в отличии от неандертальцев, любили море и дары моря. (7)

Примерно с 30 тыс.л.н. наскальные рисунки становятся практически обычным делом для древних людей. Известно огромное количество памятников различного качества. Примечательно то, что иногда это очень хорошие художественные работы, которые сейчас можно было бы назвать картинами.

Таковы, например, изображения животных из пещеры Шове (Франция, около 30 тыс.л.н.), удивляющие умелой организацией композиции. Или же цветные росписи из Фон-де-Гом (Франция, около 17 тыс.л.н.), в которых виден своеобразный стиль художника. Наряду с тем встречаются и значительно более «простые» рисунки, которые сейчас мог бы спокойно выполнить подросток, как в Каповой пещере

В мотивах древней наскальной живописи есть интересная тенденция. На территории Европы преобладали изображения животных. В Африке чаще рисовали человека и геометрические фигуры. При этом основным мотивом изображений являлись сцены охоты. Еще одно повсеместно распространенное изображение – отпечатки человеческих рук.

В этих отпечатках не исключен и обрядовый смысл, хотя, возможно, это лишь самый простой способ изобразить некую относительно сложную фигуру.

Особый интерес представляют те рисунки, которые, как это ни странно, не предназначались для общего просмотра. Их тоже найдено немало. Такие рисунки сделаны в глубоких и узких щелях внутри пещеры, куда иногда с трудом может поместиться человек.

Археологи Дирк Хоффман и Алистар Пайк. Слева ассистент Густаво Санц Паломера.

Фото: Департамент образования, культуры и спорта правительства Кантабрии, Испания.

На фото запечатлены исследователи пещеры Арсо-Би в Кантабрии, Испания (8), изучающие один из таких рисунков. Здесь хорошо видно, что имеющийся на своде рисунок сейчас даже сфотографировать проблематично. Совершенно неясно, для каких целей делались такие картины. Возможно, они имели отношение к каким-то ритуалам посвящения. Или же это действительно было сделано «для себя», подобно тому, как сейчас ведут личные дневники.

Корабли в пещере Лаха Альта, Испания (предположительно около 6000 до н.э.).

Наскальная живопись просуществовала очень долго, примерно до бронзового века, а в некоторых местах вплоть до нашей эры. Впрочем, даже сейчас наскальные рисунки используют в шаманских практиках некоторые традиционные народности.

Человеколев и древнейшие скульптуры

Но нельзя забывать и о развитии скульптуры, которой в этой статье до сих пор уделялось очень мало места. В целом ее развитие продвигалось аналогичным образом, хотя и было сопряжено с известными трудностями в обработке твердых материалов. Древние скульптуры, так же, как и рисунки, в основном представляли собой резные изображения животных, изготовляемые зачастую из бивней мамонтов. Особое внимание стоит уделить фигурке, названой «Человеколев» (9).

Человеколев (нем. L?wenmensch, англ. Lion man).

Человеколев (нем. L?wenmensch, англ. Lion-man) – это вырезанная из бивня мамонта фигурка, найденная в Швабском Альбе около города Ульм, Германия. Возраст статуэтки составляет примерно 40 тысяч лет. Это самое древнее известное науке зооморфное изображение. Статуэтка высотой в 29.6 см представляет собой почти человеческое тело с ярко выраженной львиной головой. Изначально исследователи решили, что Человеколев – мужского пола, но дальнейшие исследования, проведенные Элизабет Шмид, привели ее к мысли, что изображена женщина. Впрочем, нет никаких объективных данных, однозначно говорящих о половой принадлежности фигурки. Как и в случае подавляющего большинства художественных работ древних людей, сейчас невозможно установить ее предназначение, хотя несложно предположить какой-то сакральный смысл, связь человека и природы, мистические представления древних людей.

Венера из Холе-Фельс (Швабская Венера), Германия, 35-40 тыс. лет и Венера Виллендорфская, Австрия, около 30 тыс. лет.

В эпоху ориньянской культуры позднего палеолита (примерно от 33 до 19 тыс. до н.э.), к которой относится Человеколев, достаточно часто встречаются уже упомянутые выше палеолитические «венеры» - резные фигурки женщин.

Эти фигурки объединяет одна характерная черта - ярко выраженные половые органы и груди, а также большой живот, возможно отражающий беременность.

Конечностям и голове при этом уделялось мало внимания, или же они отсутствовали вовсе. Наиболее вероятное значение Венер именно мистическое - символ фертильности и плодородия. Правда, далеко не у всех «Венер» так подчеркивались аспекты плодовитости.

Стоит упомянуть, что при раскопках в Холе-Фельс рядом со Швабской Венерой был обнаружен другой занимательный артефакт - птичья кость с отверстиями, скорее всего служившая флейтой. Возраст флейты около 35 тысяч лет. Вероятно, это наиболее древний музыкальный инструмент. Однако это тема уже совсем другого рассказа.

В завершение необходимо отметить, что название данной статьи не вполне точно, поскольку те древнейшие памятники, которые мы рассмотрели, сложно отнести к искусству в том виде, в котором мы понимаем его сейчас. Более корректно было бы назвать это художественной деятельностью. Привычное нам искусство сформировалось позднее.

Несмотря на то, что в наших знаниях о развитии воображения и культуры наших далеких предков еще немало пробелов, имеющаяся картина крайне интересна и ярка.

Удивительно! Три миллиона лет назад человекообразное существо нашло маленький красный камень с рожицей и несло находку в руке тридцать километров просто потому, что камень его заинтересовал.

И спустя три миллиона лет мы приносим домой с прогулки забавные камушки. Не правда ли, когда задумываешься о таком, далёкие предки уже не кажутся столь далёкими?

Источник: Роман Болдырев antropogenez.ru