Ушаковцы и Тимирязьевцы встретились в Новороссийске

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Совет студенческого самоуправления и управление воспитательной работы Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск) в рамках автопробега, посвященному 74-годовщине освобождения города Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, провели круглый стол на базе Университета с студентами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева на тему «Гражданская и патриотическая позиция современной студенческой молодёжи России».

В рамках автопробега, организованного РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, для всех его участников Студенческим советом ГМУ была организованна экскурсия по Университету, показан лучший тренажерный центр Юга России для подготовки будущих моряков, базирующийся в Морском университете, а также гости присутствовали на утреннем построении с торжественным поднятием флага России и Университета. Студенты из Московского ВУЗа ознакомились со строгим распорядком дня курсантов ГМУ, узнали насыщенную событиями историю ВУЗа, осмотрели учебные аудитории и посетили музей.

После экскурсионной части ребята смогли встретиться и поговорить с молодёжным активом Морского университета, узнали об основных студенческих проектах и направлениях работы Студенческого совета ГМУ. В ходе обсуждения состоялась живая беседа, которая позже переросла в дискуссию на тему способов организации мероприятий и подходов к их продвижению и популяризации. Но основной темой стало патриотическое направление работы молодежных советов. Было отмечено, что оба ВУЗа поддерживают позицию постоянной деятельности в данном направлении, а не только перед и после 9 Мая, необходимость постоянного контакта и поддержки ветеранов, участии в акции «Бессмертный полк». Студенты из РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева выразили свое желание принять участие в проекте «Галерея памяти», который на данный момент функционирует на территории всей России, к нему уже присоединились практически все Транспортные ВУЗы страны и организации.

Отведенного времени ребятам оказалось мало, поэтому все гости обменялись контактами с курсантами ГМУ из Студенческого совета для дальнейшего общения и организации совместных проектов.

Источник: ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова