Минобразование объявило конкурс на ОС для стреляющего с двух рук робота FEDOR

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Фонд перспективных исследований и Министерство образования и науки Российской Федерации в период с 5 июня 2017 года по 28 февраля 2018 года проводят Открытый конкурс лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора.

Целью конкурса является повышение интереса российского научно-технического сообщества к антропоморфной робототехнике и выявление лучших решений по разработке программного обеспечения для реализации новых функциональных возможностей антропоморфных робототехнических платформ.

Выдвижение представителей для участия в конкурсе осуществляют российские образовательные организации высшего образования (далее – вузы). Участниками конкурса могут стать физические лица – студенты, магистранты, аспиранты, работники российских вузов, а также сформированные из них творческие коллективы (команды), указанные в направленной вузом заявке на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в период с 1 по 31 мая 2017 года. Сообщает Минобразования РФ.

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