Новороссийский планетарий принял эстафету Всероссийской акции «Гастроли планетариев»

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Новороссийский планетарий им Ю.А. Гагарина, принял эстафету Всероссийской акции «Гастроли планетариев» от Культурно-просветительского центр им. В.В. Терешковой (г. Ярославль) и Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга).

Они передали выставку «Позывной- Чайка» посвященную юбилею первой в мире женщины-космонавта Героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой, совершившей одиночный полёт в космос на заре освоения космического пространства.

На выставке представлены фотографии, подарки и личные вещи, раскрывающие неповторимую эпоху 60-х годов, когда вся страна жила космическими достижениями.

Сегодня В.В. Терешкова остается не только примером мужества, профессионализма, но и человеком с активной гражданской позицией высоких душевных качеств русской женщины, способной к самоотверженному подвигу.