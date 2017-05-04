«Лучший казачий кадетский корпус» в 2017 году

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3 мая 2017 года Министерством образования и науки Российской Федерации подведены итоги заочного этапа Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». На заочный этап от казачьих кадетских корпусов Российской Федерации поступило 18 заявок. Среди них Кубанский и Курганиский казачьи кадетские корпуса, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики края.

По итогам заочного этапа в 10-ку лучших казачьих кадетских корпусов вошли Кубанский и Курганиский казачьи кадетские корпуса. 11 мая 2017 года они примут участие в очном этапе, который пройдет в Москве. На очном этапе, презентуя свое учреждение, корпуса будут бороться за возможность войта в тройку лидеров конкурса.

В этом году уже второй раз во Всероссийском смотре-конкурсе приняли участие школы с классами казачьей направленности. От казачьих школ и школ с классами казачьей направленности Российской Федерации для участия в заочном этапе было направлено 38 заявок. Среди них - 22 заявки от образовательных организаций Краснодарского края. Победителями были признаны 7 школ края с классами казачьей направленности. Это школа-интернат № 1 г. Армавира, школа № 25 г. Новороссийска, школа № 42 Абинского района, школа № 8 Красноармейского района, школа № 11 Ленинградского района, школа № 19 Курганинского района и школа № 10

г. Геленджика. Школы № 25 г. Новороссийска и 11 Ленинградского района становятся победителями второй год подряд. 11 мая команды лучших образовательных организаций с казачьими классами будут награждены в Москве почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.

Поздравляем школы-победители и желаем удачи казачьим кадетским корпусам в очном этапе смотра-конкурса.