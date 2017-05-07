Новороссийских школьников погрузили в послевоенную атмосферу

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Пожелтевшие от старости газеты, вальс победы и скромное угощение – ломтик чёрного хлеба со сливовым повидлом и кипяток. Эти атрибуты первых послевоенных дней стали для современных школьников проводниками в 40-е годы прошлого века.

Сегодня во всех школах города-героя Новороссийска прошли торжественные линейки и уроки мужества, посвящённые 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Детям рассказывали о героизме защитников города, о подвиге советского народа, о потерях нашей страны в той страшной войне и о том, как уже после войны дети в Новороссийске занимались в полуразрушенных школах.

Как правило, в разбитых бомбёжками школах не было отопления, освещения. Из-за отсутствия угля школьные печи или буржуйки в классе топили деревьями, сломанными взрывами вражеских бомб и снарядов. "Погибшие от фашистов деревья спасали нас от холода в учебных классах", - вспоминают дети войны. Мальчишки и девчонки вместе с учителями отпиливали у поваленных деревьев ветки и таскали их в школу. За это ребятам давали маленький ломтик чёрного хлеба со сливовым вареньем и кипяток.

В память об этом сегодня в новороссийских школах сажали деревья. Своё дерево вместе с учениками гимназии №5 посадил глава города Игорь Дяченко. Он уверен, такие патриотические акции помогают молодому поколению осознать историю своих предков – дедов и прадедов, которые отстояли для них свободу родной страны. Он напомнил ребятам военную историю Новороссийска и призвал молодёжь быть достойными наследниками Великой Победы.

Как и 72 года назад после работы – высадки деревьев школьники смогли попробовать нехитрое угощение – чёрный хлеб со сливовым повидлом и кружка кипятка. Кстати, хлеб испекли на Новороссийском хлебозаводе по рецептуре послевоенного периода.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск