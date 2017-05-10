Знатоки истории, обществознания и русского языка соберутся в Санкт-Петербурге

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17 мая 2017 года в 15:00 в мультимедийном зале Президентской библиотеки состоится торжественная церемония награждения победителей и призёров интерактивной олимпиады школьников по истории, обществознанию и русскому языку «Россия в электронном мире». В мероприятии также примут участие филиал Президентской библиотеки в Тюменской области и резервный центр в Москве.

В мероприятии планируют принять участие представители Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, а также Центра олимпиад Санкт-Петербурга.

Олимпиада проводится ежегодно в Президентской библиотеке с 2010 года (с 2014 года – при поддержке РГПУ им. А. И. Герцена) среди учащихся выпускных классов школ, лицеев и гимназий с сентября по март и включает три этапа, два из которых проходят дистанционно, благодаря чему в олимпиаде принимают участие школьники из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

В этом учебном году в олимпиаде приняло участие около 5000 школьников из России и 10 зарубежных стран (США, Алжир, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция).

Олимпиада по истории и обществознанию включена в Перечень олимпиад для школьников, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации. Победители и призёры олимпиады по русскому языку получат дополнительные баллы при поступлении РГПУ им. А. И. Герцена.