Всероссийская проверочная работа по биологии для учащихся 11 классов проходит 11 мая
Данная проверочная работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие в ней школ является добровольным. ВПР по биологии для выпускников 11 классов проведут около 16,4 тысячи школ из 83 регионов России.
Данная проверочная работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие в ней школ является добровольным. ВПР по биологии для выпускников 11 классов проведут около 16,4 тысячи школ из 83 регионов России.
Проверочная работа по биологии включает в себя 16 заданий. На ее выполнение отводится 1 час 30 минут (90 минут).
ВПР проверяет знание следующих разделов курса биологии основного общего и среднего общего образования: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье».
Участники проверочной работы должны продемонстрировать усвоение понятийного аппарата курса биологии, овладение методологическими умениями, способность применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, а также умение решать элементарные биологические задачи. При помощи рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм проверяется умение работать с информацией биологического содержания.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
Источник: Рособрнадзор
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