Более 1000 колледжей будут готовить специалистов по международным стандартам в новом учебном году

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Подготовку профессиональных кадров для новой экономики страны обсудили в Москве. Участие в расширенной пресс-конференции приняли эксперты Минобрнауки России, директора региональных колледжей, представители крупного бизнеса, а также представители министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, где 15 мая стартует финал V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

В настоящее время система среднего профессионального образования (СПО) насчитывает 3,6 тыс. образовательных организаций, в которых обучается 2,8 млн студентов по самым разным профессиям. Среди них такие привычные, как повар (самая востребованная профессия), механик, слесарь, парикмахер, автомеханик, а также совершенно новые, отвечающие запросам современности: мобильный робототехник, оператор беспилотных летательных аппаратов и многие другие - всего около 500 профессий и специальностей, необходимых экономике страны.

Основная задача профобразования последнего десятилетия – соответствие компетенций выпускников новым быстроменяющимся технологиям, как в сфере производства, так и в сфере услуг. Чтобы угнаться за технологическим прогрессом и готовить высококвалифицированных рабочих, Минобрнауки России обозначило новые подходы к содержанию всей системы профессионального образования (внедрение новых ФГОС). Данные подходы сформулированы в приоритетном проекте «Рабочие кадры для передовых технологий».

Результатом новаций должна стать система подготовки рабочих кадров с компетенциями на уровне международных стандартов, которые задает движение Ворлдскиллс. Реализация этих решений позволит удовлетворить текущие потребности экономики и бизнеса в молодых специалистах и создать основу для подготовки профессионалов будущего.

«Первые результаты реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» уже сегодня показывают, что система СПО проявила гибкость к требованиям региональных рынков труда и продемонстрировала возможность адаптации к новым вызовам, которые связаны с внедрением стандартов Ворлдскиллс. В следующем учебном году более 1000 колледжей в 73 регионах России приступят к работе по новым стандартам профессионального образования», – отметила замминистра образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородова.

По стандартам Ворлдскиллс будет аккредитовано 85 специализированных центров компетенций, подготовлено 5000 экспертов для сдачи государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, а повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс ежегодно будут проходить 5000 мастеров производственного обучения. Планируется, что к 2020 году число выпускников колледжей, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий международным стандартам (Ворлдскиллс), возрастет до 50 тыс. человек. Соответствующую подготовку проходят и руководители образовательных организаций.

Важным пунктом в багаже знаний выпускника колледжа станет владение английским языком (с учетом профспецифики) для свободной работы на оборудовании с англоязычным интерфейсом и инструкциями, а также «предпринимательский пакет» (знания по организации своего дела в качестве индивидуального предпринимателя, понимание конъюнктуры рынка по выбранной специальности, умение анализировать и оценивать риски).

Одним из важных нововведений в системе подготовки молодых специалистов станет демонстрационный экзамен, который позволяет оценить уровень подготовки выпускников с использованием опыта и наработок чемпионата Ворлдскиллс. До конца года такой экзамен сдадут порядка 15 000 человек.

«Формат позволяет точно и объективно оценить, что человек может сделать, а что не может. Уровень подготовки понятен и самому студенту, и мастеру, и работодателю. Чтобы сдать экзамен, нужно уметь грамотно работать, а именно это и требуется в реальном секторе экономики. Иногда говорят, что это снижает теоретический уровень, но это не так. Нельзя хорошо выполнить задание, не обладая отличной теоретической подготовкой», - рассказал Р.Н. Уразов, генеральный директор союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

О системе взаимодействия выпускников СПО и работодателей рассказал Ю.В. Калинюк, директор Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса в Томске.

«Если говорить об инструментах трудоустройства выпускников, то следует сказать, что по отдельности инструменты сегодня не работают. Только интегрированные механизмы обеспечат экономику региона квалифицированными кадрами. В каждом учебном заведении есть центр содействия трудоустройству, действует целевое обучение, есть элементы дуального образования. В регионе сформировано пять отраслевых образовательных кластеров, в деятельность которых включены все крупные работодатели края. Такой подход обеспечивает объем трудоустройства в размере 65% от числа выпускников. Наша задача – к 2020 году увеличить этот показатель до 90%», - сообщил Ю.В. Калинюк.

Ключевым событием ближайших дней в сфере подготовки молодых профессионалов станет финал V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия, 2017), который пройдет с 15 по 19 мая в Краснодаре.

«Участие в чемпионате в столице Кубани примут более 1000 студентов колледжей и техникумов со всей страны, а также более 300 школьников. Их работу будут оценивать 1400 экспертов из 84 субъектов Российской Федерации и 22 зарубежных стран. Соревноваться участники будут в 113 компетенциях. Чемпионат пройдет на пяти площадках конгресс-центра общей площадью 65 000 квадратных метров, а помогать организаторам будут 1200 волонтеров», - рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края К.А. Федоренко.

В ходе пресс-конференции эксперты отметили, что реализация проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» уже сегодня показывает, что система СПО проявляет гибкость к требованиям региональных рынков труда и демонстрирует возможность адаптации к новым вызовам.

Источник: Министерство образования РФ