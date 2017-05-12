Юные спасатели Новороссийска борются за выход на краевой этап соревнований

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В Новороссийске на базе 8 пожарно-спасательной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Краснодарскому краю» проходит Муниципальный этап соревнований «Юный спасатель» по «комбинированной пожарной эстафете».

В нём принимают участие 34 команды учебных учреждений города-героя, в каждой по 8 человек. Те, кто окажутся в числе лучших, продолжат соревноваться уже на Краевом этапе в станице Шапсугской.

Сегодня на торжественном открытии соревнований учащимся продемонстрировали подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа и подъем по трех коленной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни. А в комбинированную пожарную эстафету входят следующие элементы: преодоление забора, бум, прокладка линии от бума до разветвления, бег с подключенным к рукаву стволом от разветвления, надевание на пострадавшего спасательной петли, надевание боевой одежды пожарного и боевое развертывание из 4-х человек. Со всеми этими заданиями ребята отлично справляются.

Подведение итогов и объявление команды победителя, которая продолжит выступление в Краевом этапе соревнований, узнаем 12 мая.