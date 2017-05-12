В Санкт-Петербурге прошла Академическая студенческая олимпиада по литургике

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В Санкт-Петербургской Духовной Академии состоялась I Академическая студенческая олимпиада по литургике. В ней приняли участие студенты бакалавриата, магистратуры и Факультета церковных искусств, которые интересуются церковным уставом, литургическими текстами, историей Церкви и развитием богослужения.

Протоиерей Виталий Грищук – организатор олимпиады:

«Во время олимпиады студенты опробовали свои силы, оценили свои знания, и я думаю, что вдохновились на новые научные исследования. Последний вопрос олимпиады был посвящен первому заведующему кафедрой литургики Санкт-Петербургской Духовной Академии. В. И. Долоцкому, он вообще был первым русским православным литургистом. Он оставил множество статей в «Христианском чтении», которые не потеряли своей актуальности по сей день. К концу своей жизни Василий Иванович скопил некоторую сумму, которую положил в банк, чтобы можно было выплачивать проценты студентам, которые проявляют особые знания в области литургики. Сегодня мы поощрим наших победителей, как бы неформально возрождая эту премию».

Победителем олимпиады стал студент магистратуры чтец Владислав Мельник, набравший самое большое количество баллов из участников. Ему был вручен сертификат на полный комплект богослужебных миней, которые студент сможет получить через несколько дней в академической книжной лавке. Дипломов II степени удостоены три студента: чтец Серафим Кадура, Илья Друганов и Павел Иванов. В подарок они получили двухтомники богослужебных Октоиха и Постной триоди. Диплом III степени вместе с типиконом и канонником получил чтец Александр Степанов.

Источник: Сайт Санкт-Петербургской духовной академии