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15 мая 2017 года традиционно отмечается Международный день семей. На портале и в электронных читальных залах Президентской библиотеки представлено немало редких материалов, раскрывающих отношения внутри семьи в разные периоды российской истории.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с цифровой копией дневника Николая II, который он вёл с 1890 по 1906 года. С помощью этого документа можно не только узнать о рабочем расписании императора, решении государственных дел и политике Российской империи, но и составить впечатление о его взаимоотношениях с женой Александрой Фёдоровной. Он писал: «Не могу выразить, как я наслаждаюсь такими тихими спокойными вечерами с глазу на глаз со своей нежно любимой женой. Невольно сердце обращается к Богу с благодарной молитвой за дарование такого полного безграничного счастья на земле».

Особого внимания заслуживают его записи, сделанные в день рождения Ольги, первой дочери императорской четы. «Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой. Когда все волнения прошли, началось блаженное состояние при осознании случившегося» – написал Николай II 3 ноября 1895 года. Стоит также отметить, что, несмотря на загруженный график, император старался уделять время семье.

Кроме того, можно сделать вывод о трепетном отношении государя к значимым для супругов датам по следующим строкам: «Годовщина нашей помолвки! Никогда в жизни, кажется, я не забуду этого дня, как я был тогда счастлив во всех отношениях».

Представляют интерес взаимоотношения известного русского дипломата, писателя, композитора Александра Грибоедова с его супругой. На портале можно ознакомиться с письмом писателя, адресованным юной жене. Послание было отправлено из последней служебной поездки Грибоедова в Персию, ставшей для него фатальной. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже был крепко привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, Ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться».

В фонде библиотеки представлены также материалы, раскрывающие отношение известного русского поэта А. С. Пушкина к жене и детям. Смертельно раненного поэта привезли в его квартиру на Мойке, 12. В сентябрьском номере журнала «Русская старина» в 1875 году впервые было опубликовано письмо очевидца последних дней жизни Пушкина. На тот момент оставалось неизвестным, кто его писал и кому оно было адресовано. «Первое слово его жене, когда внесли его в комнату раненого и положили на диван, было следующее: „Как я счастлив! Я еще жив и ты возле меня! Будь покойна: ты невиновата, я знаю, что ты невиновата“. Между тем, он скрыл от нее опасность раны своей, которую доктор по его требованию, откровенно объявил смертельною», – говорится в письме. Очевидец продолжает: «Прощаясь с детьми, перекрестил он их. С женою прощался несколько раз и всегда говорил ей с нежностью и любовью…».

Об особых чувствах Юлиана Семёнова к супруге можно судить по его открыткам. В Президентской библиотеке представлена целая коллекция, посвящённая жизни и творчеству писателя. Один из её разделов включает в себя электронные копии писем-открыток к Екатерине Михалковой.

В коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе»,помимо электронных копий официальных документов и материалов военных лет, представлены также письма фронтовиков своим близким. В одном из них разведчик Николай Митрохин даёт своей дочери отеческий совет, в котором она нуждалась. В это непростое для всей страны время именно письма были способом поддерживать связь с семьёй, принимать участие в их жизни, всем вместе радоваться пусть небольшим, но победам.

Роль родителей в становлении личности детей неоценима. Этот постулат с успехом прошел сквозь столетия и укоренился в нашем сознании. Ведь ещё в книге «Брак и семья», выпущенной в 1900 году, говорится, что «дети должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность и любовь».