19 мая заместитель руководителя Рособрнадзора в ходе «горячей линии» ответит на вопросы об организации ГИА в 2017 году
«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 году, пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 19 мая в 11:00.
Заместитель руководителя Анзор Музаев и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы выпускников, родителей и педагогов, касающиеся:
- организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
- содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9;
- особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
- минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru, на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
19 мая 2017 года с 11:00 до 12:00 мск вопросы будут приниматься по телефону «горячей линии» +7 495 984 89 19.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра Рособрнадзора будет проводиться онлайн-трансляция.
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