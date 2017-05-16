380 новороссийских десятиклассников прошли военные сборы

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На полигоне под станицей Раевской на базе автономного палаточного лагеря с 10 по 13 мая 2017 года учащиеся 10-х классов общеобразовательных учреждений города-героя познавали военные премудрости.

В процессе учебных сборов юноши получили практические навыки и теоретические знания основ военной службы: размещения, быта, повседневной и учебной деятельности личного состава, смогли познакомиться с образцами вооружения и боевой техники, узнали, как организована караульная служба суточного наряда, а также выполнили упражнения по стрельбе из автомата боевыми патронами и многое другое.

Кому-то из ребят учебные сборы помогут определиться с профессией и связать свою жизнь в будущем со службой в Российской армии.

- Попасть служить в нашу легендарную «семёрочку» имеют шанс лишь самые лучшие и подготовленные призывники, - напутствовал молодёжь глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Уверен, вы станете достойной сменой нынешних десантников, продолжив славную летопись 7-й ДШД.

И мальчишки не подвели. Все, кто принял участие в военных сборах остались очень довольны мероприятием.

По итогам сборов лучшие ребята были награждены грамотами за отличную дисциплину, активное участие и высокие результаты в освоении программы учебных сборов. Так же поощрили педагогов и рядовой состав дивизии за работу с ребятами.