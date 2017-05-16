Школьников из Новороссийска отправили болеть на WorldSkills Russia

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Новороссийск активно принимает участие в финале V Национального чемпионата, город представляют учащиеся средних специальных заведений: Новороссийского колледжа строительства и экономики, Новороссийского социально-педагогического колледжа, Новороссийского колледжа радиоэлектронного приборостроения, Новороссийского медицинского колледжа и др. А управлением образования города организованно запланированы посещения мероприятия в Краснодаре учащимися 6-9 классов: сегодня туда отправились – 1 087 ребят, 17 мая – поедут 1 200 человек и 18 мая – 660 человек. Сообщает пресс-служба администрации Новороссийска .

Сегодня в Краснодаре стартовал финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

Участников приветствовали заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова и губернатор края Вениамин Кондратьев.

Обращаясь к присутствующим, замминистра образования России отметила, что данный чемпионат – это не только смотр лучших профессиональных сил России, но и платформа для создания лучшего образования для подготовки рабочих кадров.

– Сегодня на чемпионате зарегистрировано более 900 победителей отборочных чемпионатов России, свыше 1000 экспертов, в том числе международных. Огромная благодарность Краснодарскому краю за такую организацию. Успехов и победы участникам, – сказала Людмила Огородова.

Вениамин Кондратьев в свою очередь, отметил, что для края огромная честь принимать финал национального чемпионата «Молодые профессионалы».

– На этой огромной площадке представлено самое современное оборудование – будущее нашей промышленности, сельского хозяйства, в целом будущее нашей экономики. Но ни одна машина не может работать без человеческих рук. Будущее нашей страны в ваших руках, – обратился губернатор к участникам.

Глава региона выразил уверенность в том, что данное событие станет примером для 150 тысяч школьников края, которые посетят соревнования, и поможет определиться с выбором дальнейшего пути.

– Конечно буду болеть за край, но пожелаю удачи и успехов всем. Отдельно хочу сказать участникам: вы уже победители, потому что приехали на финал, уже дан старт вашей профессиональной карьеры, – подчеркнул руководитель края.

Генеральный директор союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» Роберт Уразов выразил слова благодарности краю, который смог принять беспрецедентный по количеству участников чемпионат.

– Сегодня мы открываем самый большой чемпионат в мире. Я хочу обратиться к каждому участнику – в эти три дня вам предстоит финальный бой, пусть это будет честная борьба и победит сильнейший, – отметил Роберт Уразов. Сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края