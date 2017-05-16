Молодым - везде у нас дорога

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Курсанты Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова примут участие в новой смене «Молодые специалисты транспортной отрасли» в одном из главных образовательных молодёжных форумов России «Территория смыслов на Клязьме». В качестве лекторов и приглашенных гостей ожидается множество ведущих деятелей транспортной отрасли, политики и экономики, в том числе руководители крупнейший транспортных компаний и представители Министерства.

На серии апрельских заседаний Студенческого совета Министерства транспорта РФ было выдвинуто предложение об открытии новой площадки на ежегодном крупнейшем форуме для студентов России «Территория смыслов», которое было поддержано с большим энтузиазмом, в том числе и представителем Студ.совета ГМУ Шапелем Александром. И сейчас на данный момент проходит большая агитационная работа в Морском университете среди всех курсантов ГМУ и студентов других университетов для регистрации своих проектов для участия в новой площадке, в особенности в сфере развития инновационных научных транспортных разработок, научных работ и исследований в транспортной индустрии, межвузовского взаимодействия в рамках Университетов Министерства транспорта РФ, проекты патриотического и спортивного направлений. От ГМУ регистрацию уже прошли несколько десятков курсантов на начальном этапе отборочного тура, но с каждым днём желающих становится все больше!

Также важным событием для Управления воспитания, начальников кафедр, научных сообществ и преподавателей, а также для Студенческого совета и молодёжной организации стал факт образования отборочной площадки Юга России на базе Государственного морского университета для всех зарегистрировавшихся, в том числе и из других ВУЗов края. В стенах ГМУ будут проходить предварительная защита проектов площадки «Молодые специалисты транспортной отрасли» и отбор тех, кто поедет в сентябре на смену.

Подать заявку и присоединиться к команде форума можно в АИС «Молодежь России».