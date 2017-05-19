Добровольно принудительный "культурный" поход

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Очередной скандал произошел в одной из школ Новороссийска. Причина нежелание родителей оплачивать посещение детьми передвижной выставки. Получив сообщение от родительского комитета: «Завтра по 100р на выставку» мамочки поинтересовались, почему администрация школы не поставила их в известность и не рассказала, что за выставка. Тем более почему детей снимают с уроков для посещения платного мероприятия. В администрации школы сослались на письмо 04-03-01 16-1310 от 06.04.2017 (скан есть в распоряжении редакции) от управления образования Новороссийска которым предписано всем ученикам посетить выставку.

В письме от управления говорится, что «Необходимо принять участие в данном мероприятии». Ни слова о добровольности. По словам одной из представительниц возмущенной общественности, они уже связались с министерством образования и науки где им пояснили, что посещение дополнительных, а тем более платных мероприятий дело сугубо добровольное. Все услуги, получаемые в рамках ФГОС - бесплатны.

Главный вопрос! Зачем в урочное время вести детей на платную выставку, если в городе десятки людей готовых бесплатно рассказать о истории Кубани? Есть профессиональные историки, есть просто увлеченные люди, собирающие по крупицам историю родного края.

Естественно, что на регулярной основе во всех школах бесплатно активисты не отработают. Но, в городе есть музеи, есть историческое общество. Предложите работу городским структурам. С одной стороны, считаем копейки и экономим на всём. С другой нанимаем гастролёров имея собственные кадры. Это расточительство.

И самое смешное. Бесплатные мероприятия проходят в стороне от наркомпросовского ока. Совсем недавно была возможность школярям из 5-6 классов бесплатно увидеть ожившую историю. Настоящие рыцари из эпохи, которую они изучали или только будут изучать. В звоне метала, с потом и рыком сражающихся. Разве сравнится самый красивый слайд с возможностью взять в руки полный аналог меча с которым шёл в бой Вильгельм завоеватель, Вещий Олег или Александр Невский? Или посмотреть, как в действительности двигался воин во времена столетней войны?

Приближается еще один фестиваль. Желающих показать детям историю нет. Вот и верят подросшие детишки Фоменкам, Резунам и прочей нечисти. Грустно.