Родитель: «Говоруны» поторопились, а классные руководители стали крайними...

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Родители нескольких школ Новороссийска обратились в редакцию с жалобами на руководство образовательных учреждений в Приморском и Восточном районах города. Люди прочитали в СМИ сообщение от пресс-службы администрации Новороссийска , в котором говорилось: «33 млн. рублей запланировано в бюджет на приобретение учебной литературы. Это на 3 миллиона больше, чем прежде. На дополнительные средства будут закуплены рабочие тетради».

Родители нескольких школ Приморского и Восточного районов, логично рассудив, что «дополнительные средства» есть в бюджете, а сообщение о закупке рабочих тетрадей за счет городского бюджета означает, что деньги «в кармане» и решение принято, были крайне удивлены заявлениям завучей и классных руководителей: покупайте сами!

- Мы эти тетради всегда покупали сами. Но узнав, что городские власти решили взять расходы на себя прямо, скажем, обрадовались. И тут на собрании объявляют «Денег нет. Но вы держитесь». Мы показываем завучу распечатку с новостью... Потом позвонили в управление [образования], прояснили ситуацию. Помниться именно так в советское время один объект сдавали. Премию уже пропили, а строить еще не начали.

- Учителей жалко. «Говоруны» из пресс-службы поторопились, сообщив о планах, как о случившемся факте. А классные руководители выслушали всё, что родители думают в самых красочных выражения. Ну и осадок остался, - говорит один из родителей, не пожелавший называть номер школы.

Как пояснили в управлении образования, стоимость учебников, по сравнению с прошлым годом, возросла, в итоге от идеи закупки тетрадей пришлось отказаться. Решение приобретать тетради за свой счет или нет должны принять родители на собраниях.

Расчеты редакции:

Средняя цена комплекта рабочих тетрадей на одного ученика - от 1200 рублей. То есть выделенных плюсом к бюджету прошлого года 3 миллионов рублей по самым оптимистическим расчетам, при всех скидках на опт, хватит на 3,5, ну максимум на 4 тысячи учеников. Это три большие школы...