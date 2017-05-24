Последний звонок в Новороссийском кадетском корпусе

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Сегодня поздравить кадет с окончанием учебного года прибыло много почетных гостей, в том числе совет стариков и казаки Новороссийского районного казачьего общества во главе с районным атаманом Виктором Юриным, родители и гости города.

От имени атамана Кубанского казачьего войска присутствующих поздравил заместитель атамана Валерий Ефремов. Он отметил, что это этот год является знаковым для Кубани.

- Мы отмечаем 80-летие со дня основания Краснодарского карая и 225 годовщину освоения казаками кубанских земель. И вы, сегодняшние молодые казаки – кадеты, являетесь славными потомками тех далеких предков. Вы – наша гордость н надежда, наше настоящее и будущее. С гордостью несите звание кадета лучшего казачьего кадетского корпуса России.

Глава Центрального района Александр Павлов от лица главы города-героя Новороссийскапоздравил выпускников и поблагодарил руководство, весь педагогический состав и родителей с окончанием учебного года.

- Ваши сыновья – визитная карточка и гордость Новороссийска. Они выросли достойными гражданами своей страны, - сказал А. Павлов присутствующим на торжественном мероприятии родителям.

Главный консультант департамента по делам казачества Марина Дорофеева вручила выпускнику, атаману корпуса Егору Савицкому почетный знак за отличие от фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Г.Н. Трошева.

Последний раз торжественным маршем прошли выпускники перед своими учителями и родными. В кулаке каждого из них была зажата монетка на счастье. Команда: «Счет!», и звон монет разливается по кадетскому бульвару. Летят в небо фуражки. Прощай, кадетство! Впереди долгая и увлекательная дорога в жизнь!