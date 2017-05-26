Сергей Доренко попросил у министра образования введения курса атеизма

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Министр образования Ольга Васильева в эфире радиостанции «Говорит Москва» обсудила с известным журналистом Сергее Доренко ситуацию в российском образовании.

Говоря о предметее «Основы православной культуры» журналист спросил у министар о возможности введения в школах курса атеизма. Для уравновешивания религиозного влияния.

.ДОРЕНКО: Какой-то курс атеизма можно ввести?

О.ВАСИЛЬЕВА: Я думаю, что свободомыслие или атеизм, как вы называете, что у нас на сегодняшний день есть общество всероссийское, люди, которые себя позиционируют как свободомыслящие, их около 18 млн.

С.ДОРЕНКО: Мы даем как бы буддизм, основы культурологические и 3 авраамические религии сразу, то почему бы не дать атеизм? Например, мои дети выбрали атеизм, они его изучают.

О.ВАСИЛЬЕВА: Услышьте меня, Сергей Леонидович, и все остальные, первый параграф открывается, он одинаковый во всех учебниках, о том, что мы многоконфессиональны, многонациональны, и что мы должны любить и уважать друг друга, мы разные, но мы вместе, вот и все.

С.ДОРЕНКО: Это правда. Вдруг и вдруг мы получаем всевозможные пленки в YouTube, когда педагогами приходят священники, священнослужители, которые излагают существенно больше, чем предполагает учебник, и существенно жестче, чем предполагает учебник.

Большое интервью завершилось ответами на вопросы слушателей. Вот несколько оценок от родителей прозвучавших в эфире.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Обратите, пожалуйста, внимание на программу начальной школы. На мой взгляд, она перегружена, и особенно предмет «Окружающий мир», бессвязный набор энциклопедической какой-то информации и так далее. На мой взгляд, отбивает у детей охоту к учебе, хотя изначально они сдают тестирование, приходят, умеют читать, писать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А вот младший учится, царицынская, Грачевского, это вообще такие там условия задачи. Дети мои там тоже, дочка, зять, я жена — мы даже не можем понять условие, вообще о чем спрашивают? Какой-то бред собачий.