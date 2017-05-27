В военно-морском институте имени адмирала Ушакова прошел 16-й выпуск мичманов для ВМФ России

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В Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Калининграде состоялся 16-й выпуск мичманов для Военно-Морского Флота России.

В торжественной церемонии выпуска специалистов приняли участие начальник БВМИ контр-адмирал Вячеслав Родионов, почетный командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Егоров, представители ветеранских и общественных организаций региона, родные и близкие мичманов-выпускников.

Погоны мичманов и дипломы получили 21 выпускник факультета средней военно-специальной подготовки. Среди стоявших в парадном строю выпускников представители из более чем 10 регионов России, причем многие из них – продолжатели военных династий.

По сложившейся традиции выпускники 2017 года исполнили «Гимн гардемаринов».

Ритуал производства в мичманы завершился прощанием выпускников с Боевым Знаменем института.

Источник: пресс-служба Балтийского флота