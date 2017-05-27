В Пскове последний звонок превратили в церковную службу

/Образование/

Самый оригинальный Последний звонок провели в Пскове. К огромному удивлению выпускников в нагрузку к линейке, шарикам и любимой до зубной боли мелодии «Когда уйдём со школьного двора», старшеклассников привели на молебен. По информации из соцсетей школьникам не сообщили, что они будут участвовать в мероприятиях проводимых РПЦ.

Как сообщает официальный портал органов государственной власти Псковской области : «По традиции ученики общеобразовательных учреждений Пскова, для которых сегодня прозвенит Последний звонок, собрались на Вечевой площади у Троицкого кафедрального собора.

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил празничный молебен в честь окончания учебного года, после чего призвал ребят «идти по жизни путем добра и света»».

Однако, судя по реакции школьников запечатленных на видео опубликованном одним из участников мероприятия, дети мягко говоря не рады. Большинство школьников заняты своими делами. Кроме того школьников интересует вопрос, почему на православную службу привели лукавством, не спросив кто из школьников православный, а кто относит себя к другим конфесиям.

А если я мусульманин или буддист. Спрашивает автор.

В комментариях под видео предлагается представителям других конфессий написать жалобу в прокуратуру по факту оскорбления чувств верующих.



* На случай внезапного исчезновения видео, редакция сохранила ролик на диск.