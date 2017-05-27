Выпускники вынудили отменить лекцию гомеопатов на «Дне биолога» МГУ

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На "День биолога" биофака МГУ была заявлена презентация от фирмы «Материа Медика Холдинг», которая производит гомеопатические препараты.

Информацию о дополнительной лекции на "День биолога" разместили на странице официальной группы Биологического факультета МГУ в соцсети "Вконтакте".

Лекция должна была состояться 27 мая в 14:30 на Биологическом факультете. Представители «Материа Медика Холдинг» собирались «рассказать выпускникам и молодым ученым о деятельности фармацевтической компании, карьерных возможностях в научных и исследовательских подразделениях и актуальных вакансиях». Компания «Материа Медика Холдинг» заявляет о себе как о научно-производственной фирме, имеющей собственную лабораторию, более 1300 профессиональных сотрудников и двадцатипятилетний опыт работы. В том числе фирма является производителем препаратов Анаферон, Эргоферон, Ренгалин, Тенотер и Импазу.

Эти препараты признаны гомеопатическими из-за большого количества разведений их активных компонентов.

В описании Анаферона указано, что он «состоит из аффинно-очищенных антител к гамма — интерферону человека (комбинация гомеопатических разведений С12, С30 и С200), в описании Импазы — «гомеопатически разведенные (смесь разведений C12, C30, C200) антитела к эндотелиальной NO синтазе». Гомеопатические разведения характеризуются тем, что после них в препарате не остается ни одной молекулы действующего вещества, и действие лекарства, по словам гомеопатов, основывается на некой «памяти» окружающих веществ — воды, сахара, лактозы и т.п.

На данный момент в России нет официального запрета на производство и распространение гомеопатических препаратов. Однако, комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований официально признала применение гомеопатиии как не имеющее научных оснований.

Под постом о дополнительной презентации в группе биофака разгорелось бурное обсуждение. Организаторы "Дня биолога" в комментариях указывали на то, что "данная компания выпускает широкий спектр препаратов, а также сотрудничает с биологическим факультетом в различных сферах помимо Дня Биолога, поэтому финансовая сторона вопроса здесь ни при чем". Однако, обеспокоенные коллеги и участники мероприятия оставили пару десятков гневных комментариев и, через день, организаторы отменили мероприятие и поблагодарили подписчиков группы. «Спасибо большое за проявление инициативы и заботы о факультете, лекция отменена».