В Новороссийске прозвенел Последний звонок для учеников Навигацкой школы

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Не смотря на то, что в Государственном морском университете им. адмирала Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск), привыкли слышать о последних звонках для выпускников высшей и средней формы обучения, в один день со всеми школами Новороссийска он прозвучал и для учеников Навигацкой школы в стенах мраморного зала ГМУ.

Больше тысячи выпускников, многие из которых в сентябре примут присягу в уже родном Морском Университете, в этот день в последний раз пришли на построение в качестве учеников школы. Выступления наставников, проректора Университета, слезы и радость родителей в купе с торжественной программы линейки «Последний звонок» дали ощущение финальной прямой, на которой выпускников ждёт самая важная и волнительная часть – сдача ЕГЭ.

Как было отмечено, ученики Навигацкой школы всегда с достоинством носили форму, не позорили честь родной альма-матер и всегда еще со школьной скамьи выбирали в качестве своего будущего служение на флоте и в транспортной отрасли. Все выпускники допущены к ЕГЭ и вот-вот начнут сдавать экзамены и получать заслуженные высокие баллы.

Желаем всем выпускникам Новороссийска удачно сдать выпускные экзамены и выбрать достойный ВУЗ!