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/Образование/

В Краснодаре пройдёт международная археологическая конференция «VII Анфимовские чтения»

31 мая в 10.00 в историко-археологическом музее им. Е.Д. Фелицына состоится открытие VII международной археологической конференции «Анфимовские чтения».

 В программе представлено 53 доклада. Главная тема – «Социально-экономическое развитие населения Западного Кавказа в древности и средневековье».

В конференции примут участие краснодарские археологи, историки, краеведы и их коллеги из Венгрии, Абхазии и России.

Работа конференции продлится до 2 июня. Помимо пленарных заседаний и научных дискуссий, участники совершат поездку в Геленджик, где посетят археологические памятники и познакомятся с экспозицией историко-краеведческого музея.

 Организаторами научного форума выступили министерство культуры Краснодарского края, Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, Управление государственной охраны культурного наследия Краснодарского края, организации «Кубаньохранкультура» и «Западно-Кавказская Археологическая Экспедиция». 

Источник: Министерстов культуры Краснодасркого края

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Категория: Новости / Образование

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