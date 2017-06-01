Археологи обнаружили могилы новгородцев живших в конце X – первой половине XI века

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Археологические работы вблизи невзрачного частного дома на улице Обороны стартовали в апреле. Этот район Великого Новгорода всегда вызывал интерес ученых-историков. И планируемая здесь стройка позволила изучить этот участок.

На протяжении 80 лет для археологов оставалось загадкой, где древние новгородцы хоронили усопших. До этого ученые обнаруживали только единичные погребения. На этом раскопе удалось найти 6 захоронений. Ученые установили, что здесь были погребены взрослые мужчины и женщины, а также дети.

Олег Олейников, научный сотрудник института археологии РАН (г. Москва) подчеркнул: «Это для Новгорода очень важное открытие. Теперь мы знаем, где хоронили новгородцы – не в черте города, где жили, а все-таки за городом, за валом. Вот именно на этой территории, где идет интенсивное строительство».

К сожалению, из-за свойств здешней почвы в ней не сохранились органические останки. Поэтому нельзя установить какие-либо особенности внешнего вида древних новгородцев. Но до наших дней сохранились украшения того времени – стеклянные и каменные бусы, кольца и подвески из драгоценных металлов. Открылся археологам и необычный способ захоронения, когда гробы помещались в специальные камеры.

«Захоронения ориентированы по сторонам света. Есть возможность, что этот погребальный комплекс продолжается в сторону вала, но мы ограничены территорией раскопок», – отметил Александр Исаев, руководитель новгородской археологической экспедиции института археологии РАН.

Все эти находки уникальны, но они лишь слегка приоткрывают завесу тайны о том, каким была новгородская земля более тысячи лет назад. О многом, в том числе из-за халатного подхода к стройкам в исторических районах города, мы не узнаем никогда. Сообщают "Новости Археологии"