В Москве открылась аллея с бюстами правителей России

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В Москве прошла торжественная церемония открытия «Аллеи правителей». В мероприятии приняли участие Министр образования и науки России О.Ю. Васильева и Министр культуры РФ, Председатель российского военно-исторического общества (РВИО) В.Р. Мединский.

- Сегодня очень необычный день. Здесь собрались молодые люди, люди средних лет, и то, что здесь сегодня нас объединяет - это наша история. Мы должны знать свою историю, без литературы, истории и культуры, без осознания сопричастности своей к тому, что было, народа нет, - сказала Ольга Юрьевна.

Министр подчеркнула, что молодежи необходимо давать полноценные знания о том, какими культурными ценностями славится наша страна, и какие ценности Россия дала всему миру. Ольга Юрьевна также отметила удачное расположение «Аллеи правителей».

- Здесь очень хороший парк, здесь можно будет читать лекции по культуре, - сказала О.Ю. Васильева.

Министр культуры В.Р. Мединский, в свою очередь, отметил, что одна из задач Российского военно-исторического общества - сохранение памяти, установка монументов, бюстов в память о героях Отечества.

- За истекшие три с небольшим года работы по всей стране установлено около двух тысяч мемориальных досок героям Советского Союза, героям России, главным образом на школах, где они учились, - информировал он.

Министр культуры поблагодарил Российскую академию художеств и лично президента академии, скульптора и автора бюстов Зураба Церетели.

- Впервые в нашей истории мы можем последовательно увидеть всех правителей Руси, как они выглядели, прочитать, когда они жили - от Рюрика и до руководителей Временного правительства, - сказал В.Р. Мединский.

В ходе торжественной части к собравшимся также обратился Зураб Церетели, после чего первую экскурсию для министров провел доктор исторических наук, советник министра культуры, научный директор РВИО М.Ю.Мягков.

На новой аллее установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной – от великих князей периода образования централизованного государства до деятелей Временного правительства времен революции. Также в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

«Аллея правителей» создана Российским военно-историческим обществом в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания в Петроверигском переулке, где сейчас расположен «Музей военной формы одежды» РВИО.

Источник: Министрство образования и науки