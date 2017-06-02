Результаты ЕГЭ доступны на Едином портале госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске сервиса, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.
Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных — имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.
Расписание аттестации по предметам Единого государственного экзамена:
2 июня — математика профильного уровня;
5 июня — обществознание;
7 июня — физика, литература;
9 июня — русский язык;
13 июня — иностранные языки, биология;
15 июня — иностранные языки (устно);
16 июня — иностранные языки (устно);
19 июня — химия, история;
20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;
21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;
23 июня — резерв: иностранные языки (устно);
28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
29 июня — резерв: русский язык;
1 июля — резерв: по всем предметам.
Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Категория: Новости / Образование