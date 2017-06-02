Результаты ЕГЭ доступны на Едином портале госуслуг

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске сервиса, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных — имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.

Расписание аттестации по предметам Единого государственного экзамена:

2 июня — математика профильного уровня;

5 июня — обществознание;

7 июня — физика, литература;

9 июня — русский язык;

13 июня — иностранные языки, биология;

15 июня — иностранные языки (устно);

16 июня — иностранные языки (устно);

19 июня — химия, история;

20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;

21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;

22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;

23 июня — резерв: иностранные языки (устно);

28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;

29 июня — резерв: русский язык;

1 июля — резерв: по всем предметам.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации