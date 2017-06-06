Рособрнадзор подвел промежуточные итоги основного периода ЕГЭ-2017

/Образование/

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов провел селекторное совещание с руководителями региональных органов управления образованием, на котором подвел промежуточные итоги основного периода ЕГЭ-2017.

«В целом основной период проходит в нормальном режиме, серьезных сбоев нет. Наша задача – сохранить этот уровень на тех экзаменах, которые еще впереди», - заявил руководитель Рособрнадзора, открывая совещание.

Он поручил еще раз проверить готовность всех пунктов проведения экзаменов (ППЭ) перед самым массовым ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 9 июня, особенно тех ППЭ, которые будут задействованы на этом экзамене впервые. Также должна быть проверена готовность технического оборудования во всех ППЭ, где будет проводиться устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев проинформировал, что в ходе уже прошедших экзаменов не было зафиксировано утечек контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.

Он обратил внимание на необходимость обеспечить должный контроль на региональном уровне за выплатами учителям, привлекаемым к проведению ЕГЭ в качестве организаторов. Те немногие регионы, у которых еще нет положений, регламентирующих порядок данных выплат, должны незамедлительно эти документы принять. «В подавляющем большинстве регионов ситуация нормальная и жалоб нет, но, к сожалению, есть пять-шесть регионов, где еще не принята нормативная база», - сообщил Анзор Музаев.

Начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский акцентировал внимание на работе с техническими специалистами в ППЭ, чтобы не возникало ситуаций, когда экзамен задерживается или переносится по причине плохой технической подготовки и некомпетентностью отдельных специалистов. «Если вы видите, что имеет место факт технологического или организационного сбоя, всегда надо действовать в интересах детей. Ситуация переноса экзамена на резервный день – это чрезвычайная ситуация, и надо стараться всеми возможными способами этого не допустить», - сказал он.

Сергей Кравцов подчеркнул, что Рособрнадзор в течение экзаменационной кампании ЕГЭ постоянно находится на связи и готов, в случае необходимости, оперативно оказать помощь любому региону, чтобы предупредить и устранить возможные сбои в организации экзаменов. Он добавил, что итоги кампании ЕГЭ-2017 будут подведены в ходе Всероссийского совещания руководителей органов управления образованием в июле.

Источник: Рособрнадзор