Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» пройдет в Грозном

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Более 50 крупнейших экспертов в области развития образования примут участие во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании», который пройдет в Грозном.

По словам министра образования и науки Чеченской Республики Исмаила Байханова, на мероприятии, запланированном на 14-15 июня, состоятся лекции, презентации и мастер-классы для более чем полутора тысяч педагогов ЧР.

«На форуме будет дан старт работе Всероссийской профессиональной социальной сети педагоги.онлайн на территории республики.

Также состоится финал регионального этапа премии в области развития образования «Серебряная Сова». Все участники форума примут участие в зрительском голосовании и определят победителя в номинации «Признание», - сообщил министр.

Во время форума будет работать масштабная экспозиция технических инноваций для образования, а также выставка-продажа издательских новинок и товаров для творчества.

Форум «Педагоги России: инновации в образовании» проходит более чем в 25 регионах России и объединяет более 150 тысяч активных педагогов по всей стране.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики